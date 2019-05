Festa dell’Europa: Padova, domani come anteprima del Festival Biblico veglia ecumenica con i rappresentati delle Chiese cristiane

Anteprima domani a Padova per il Festival Biblico. A partire dalle 19, nella chiesa di S. Sofia si terrà una veglia ecumenica di preghiera e testimonianza dal titolo “Insieme per l’Europa”. La veglia si tiene nel 69° anniversario della Dichiarazione sull’Europa (9 maggio 1950) e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Chiese cristiane e del coro Shalom di Abano Terme. È la prima volta che le chiese cristiane, a Padova, pregano insieme per l’Europa. La veglia è promossa dalla rete ecumenica Insieme per l’Europa che vede circa 300 movimenti e comunità cristiane camminare insieme da vent’anni per promuovere e diffondere la cultura della fraternità e quella della reciprocità. Per le Chiese cristiane saranno presenti Ioannis Antoniadis (Chiesa ortodossa greca), don Giovanni Brusegan (Chiesa cattolica), Greta Devos (Chiesa evangelica luterana), padre Gheorghe Liviu Verzea (Chiesa evangelica rumena), Mary Waite (Chiesa evangelica metodista). La serata si concluderà con un momento conviviale.