Festa dell’Europa: eventi in tanti Paesi. In Lussemburgo per la prima volta il 9 maggio è festa nazionale

Sarà festa dell’Europa in tante parti dell’Unione, domani 9 maggio: in Bulgaria la si celebrerà con il Festival delle Luci a Plovdiv, capitale europea della cultura in questo 2019: per due sere, il 9 e il 10 maggio le facciate dei famosi palazzi di Plodviv saranno protagoniste di uno spettacolo di luci 3D per un evento che potrà essere seguito in diretta sul sito del Parlamento europeo in Bulgaria. In Finlandia, a Helsinki, la festa si snoderà per tutta la giornata tra intrattenimento, dibattiti, approfondimenti sul senso dell’Ue e del voto imminente. Anche a Monaco di Baviera è fitto il programma di eventi sulla centrale Marienplatz per questa giornata scandita dal motto “L’Europa nella nostra città”. A Trento invece il 9 maggio si apre “We are Europe” terza edizione del festival delle politiche europee. Nel contesto del festival sarà ricordata la figura di Antonio Megalizzi, giornalista ucciso l’11 dicembre scorso nell’attacco terroristico a Strasburgo, con una tavola rotonda su “Comunicare l’Europa”. Sarà inoltre consegnato sabato 11 maggio il premio Antonio Megalizzi al vincitore del concorso sui migliori progetti europei realizzati nei Comuni trentini (#176volteEuropa). Festa sarà anche al Centro europeo Robert Schuman a Scy-Chazelles, con una serie di eventi culturali, artistici, culinari durante il fine settimana 9-12 maggio e l’inaugurazione della mostra “A voté!”. In Lussemburgo il 9 maggio 2019 sarà per la prima volta festa nazionale.