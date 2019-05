Diocesi: Prato, un “big piano” animerà venerdì la festa delle scuole cattoliche in piazza Duomo

Un “big piano”, una tastiera gigante “a pavimento”, attende venerdì prossimo in piazza Duomo a Prato, gli alunni delle venti scuole paritarie che fanno capo alla diocesi toscana, protagonisti della Festa delle scuole cattoliche. L’appuntamento è per le 9.30. Alle 11 è previsto l’incontro in cattedrale con il vescovo Franco Agostinelli. In piazza sono attesi oltre un migliaio di bambini e ragazzi con i propri insegnanti, per loro ci sarà l’animazione curata dalla Prestige Eventi di Ferrara, specializzata nella produzione di spettacoli. Pezzo forte della loro esibizione è il piano gigante, interamente made in Italy, suonato con i piedi da musicisti ballerini, che il grande pubblico ha potuto conoscere anche attraverso la trasmissione “Tu sì que vales”, in onda sulle reti Mediaset. “Questo appuntamento è un modo per ritrovarsi e far festa tutti insieme – spiega don Serafino Romeo, responsabile del coordinamento delle scuole cattoliche di Prato -. Non è comune che in una diocesi esista questa sinergia tra i vari istituti, le nostre dirigenti infatti si ritrovano periodicamente per condividere il loro lavoro. Siamo molto contenti di poter organizzare, da 30 anni, momenti come questo, che servono anche a dare visibilità alla presenza delle nostre scuole”. Come detto, sul territorio pratese sono venti gli istituti paritari cattolici, per un totale di quasi tremila studenti.