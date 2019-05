Diocesi: Caritas Padova, domani la presentazione del report 2018 “Persone, non numeri”

Verrà presentato domani, giovedì 9 maggio, il report “Persone, non numeri” curato dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas diocesana di Padova. verrà presentato giovedì 9 maggio 2019. L’appuntamento è alle 17.30 in Sala Barbarigo di palazzo Vescovile.

Oltre a fornire i dati raccolti nel 2018 nei Centri di ascolto diocesano e vicariali e nei Servizi di Caritas Padova, il report 2018 presenta quest’anno anche il progetto di ricerca “Genitori di ‘seconda generazione’ e intercultura nella città” frutto della collaborazione tra Caritas, Migrantes, Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi e Università di Padova (Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata). “Ricerca che – spiega una nota – mira a dare continuità all’approfondimento sui dopo-scuola curato dall’Osservatorio nella scorsa edizione e a offrire un ulteriore contributo e un percorso formativo ai genitori nello stare accanto ai figli adolescenti”.

Domani pomeriggio, dopo il saluto e l’intervento iniziale del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, sarà don Luca Facco, direttore di Caritas Padova, ad introdurre i lavori. La presentazione del Report sarà affidata a Daniele Salmaso, coordinatore dell’Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse, mentre Margherita Cestaro, dottore in ricerca all’Università di Padova, presenterà il Progetto di ricerca. Seguiranno gli interventi di don Elia Ferro, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale dei migranti (Migrantes), e di don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi.

I dati del report “Persone, non numeri” verranno anticipati ai giornalisti da don Facco e Salmaso nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani mattina, dalle 12, nella sala San Francesco di Casa Pio X, in via Vescovado 29 a Padova.