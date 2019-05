Diocesi: Caritas Latina, al via un corso per il volontariato in carcere

C’è tempo fino al 10 maggio per iscriversi al corso per il volontariato in carcere organizzato dalla Caritas di Latina. Il corso, articolato in quattro incontri, prenderà il via lunedì 13 maggio. Rivolto a soggetti già impegnati in attività di volontariato o interessati a farlo, il corso ha lo scopo di formare volontari capaci di operare all’interno e all’esterno della struttura detentiva, in collaborazione con educatori e operatori penitenziari, al fine di partecipare in maniera attiva al reinserimento socio-lavorativo di soggetti in stato di detenzione. Il corso si propone di far comprendere il funzionamento di un istituto penitenziario, favorire l’acquisizione dei principali strumenti per gestire in maniera efficace la relazione con i detenuti e acquisire informazioni in merito alle azioni e alle attività messe in atto per favorire il reinserimento socio-educativo e lavorativo dei detenuti. La Caritas pontina presta già servizio presso il carcere di Latina, dove dal 3 marzo 2014 è in funzione il “Centro di ascolto e aiuto”. Gli interessati al corso possono scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.caritaslatina.it.