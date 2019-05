Unitalsi: sabato a Vaiano (Po) serata per sostenere le attività dell’associazione

Una serata all’insegna dell’allegria e del buon umore per sostenere le attività dell’Unitalsi è in programma per sabato 11 maggio presso la Villa il Mulinaccio a Vaiano (Po). L’iniziativa, con inizio alle 18.30, prevede un apericena allietato dallo spettacolo di cabaret offerto dal gruppo “I Treatanti” che proporrà sketch e battute secondo lo spirito delle riviste del Buzzi.

“Per l’Unitalsi questa serata rappresenta un’importante occasione per farsi conoscere e per raccogliere fondi per portare avanti il nostro servizio di sostegno a favore di persone malate e disabili”, dice la presidente della sottosezione di Prato, Eleonora Berti Bisori. L’associazione è nata a livello italiano con lo scopo di accompagnare gli ammalati al santuario di Lourdes ma svolge anche attività di aiuto e animazione che danno gioia e serenità a chi si trova in un momento di difficoltà personale. “Tutto si svolge in maniera assolutamente gratuita e volontaria, per questo abbiamo bisogno di un piccolo aiuto – sottolinea la presidente – e la festa di sabato può essere l’occasione giusta per darci una mano”.