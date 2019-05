Regno Unito: arcivescovo anglicano Welby, auguri alla famiglia reale per la nascita di “baby Sussex”

(Londra) “Congratulazioni al duca e alla duchessa di Sussex per la nascita del loro figlio. Possa Dio benedire la nuova famiglia con amore, salute e felicità”. Con questo messaggio, diffuso attraverso i social network, l’arcivescovo anglicano Justin Welby è stato tra i primi a congratulare il principe Harry e la moglie Meghan Markle per la nascita del loro primogenito. Tra qualche settimana sarà proprio il Primate anglicano Welby a battezzare il bambino come aveva già fatto per i cugini George, Charlotte e Lois, figli del principe William, fratello di Harry. A diffondere una preghiera, preparata specialmente per il neonato, è stata la Chiesa di Inghilterra, della quale la Regina Elisabetta II, bisnonna di “baby Sussex”, è Supremo governatore. “Padre ricco di amore gioiamo, insieme con la duchessa e il duca di Sussex, per la nascita del loro nuovo figlio. Guidalo e proteggilo così che ti possa seguire durante tutti i giorni della sua vita”, recita la preghiera. A congratulare la coppia per il nuovo ingresso nella famiglia reale, settimo in linea di successione al trono, sono stati leader religiosi e politici di tutto il mondo. Il coro gospel del sud di Londra, diventato famoso in tutto il mondo dopo aver cantato al matrimonio della coppia, ha annunciato una ninna nanna speciale per il figlio di Meghan e Harry.