Politica: Swg, la Lega perde terreno. Sfida tra M5S e Pd per il secondo posto

Rimangono stabili i consensi a favore delle forze politiche di governo (complessivamente al 53,4%) considerato che ciò che perde la Lega viene completamente recuperato dal Movimento Cinquestelle, in continua competizione con il Partito democratico per la seconda posizione tra le forze politiche più votate. È quanto emerge dall’ultima rilevazione eseguita da Swg su un campione di 1.500 maggiorenni italiani, i cui esiti sono pubblicati nello speciale “Castrazione chimica” di “PoliticApp” diffuso oggi. Chiamati ad esprimere le intenzioni di voto rispetto al rinnovo del Parlamento europeo, nella rilevazione eseguita tra il 30 aprile e il 6 maggio, se si dovesse votare oggi il 30,7% sceglierebbe la Lega (in calo dello 0,9% una settimana fa) mentre il 22,7% il Movimento 5 Stelle (+0,9%). In crescita Forza Italia (9,1%, +0,3%) ed Europa Verde (1,8%, +0,3%). Flessioni, invece, per Partito democratico (22,2%, -0,3%), Fratelli d’Italia (4,6%, -0,4%), raggruppamento Sinistra italiana e Rifondazione comunista (2,8%, -0,3%) e +Europa con Italia in Comune di Pizzarotti (2,7%, -0,2%). Crescono i consensi a favore di altri partiti (3,4%, +0,6%). L’affluenza al voto si attesta tra il 58 e il 62%, mentre gli indecisi sono indicati al 18%.