Papa Francesco: Gisotti, informato della morte di Jean Vanier, il Papa “prega per lui e per tutta la comunità de l’Arche”

Papa Francesco che attualmente si trova nella Macedonia del Nord, dove conclude oggi il suo viaggio apostolico di tre giorni, è stato informato della notizia del decesso di Jean Vanier. Lo scrive in un tweet in francese Alessandro Gisotti, direttore ad interim della sala stampa vaticana, aggiungendo che il Papa “prega per lui e per tutta la comunità de L’Arche”. Il 13 maggio 2016, Papa Francesco fece visita a sorpresa alla comunità “Il Chicco” di Ciampino della grande famiglia dell’Arche scegliendola come sua quinta tappa per l’iniziativa giubilare dei “Venerdì della misericordia”.

Le Saint-Père a été informé de la nouvelle du décès de Jean Vanier. Il prie pour lui et pour toute la communauté de l'Arche. — Alessandro Gisotti (@AGisotti) May 7, 2019