Lombardia-Piemonte: la mostra itinerante sui nove Sacri monti prealpini con foto di Beck Peccoz fa tappa a Casale Monferrato

La cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea (Foto: Franco Andreone)

La mostra itinerante “Lo sguardo sui Sacri Monti – i nove Sacri Monti prealpini” farà tappa a Casale Monferrato. Da sabato 11 maggio a domenica 9 giugno, grazie alla collaborazione tra la Città di Casale Monferrato e l’Ente di gestione dei Sacri Monti, sarà visitabile negli spazi espositivi del Castello del Monferrato, nell’ambito della manifestazione Riso&Rose 2019.

“Lo sguardo sui Sacri Monti” si compone di 56 pannelli con fotografie di Marco Beck Peccoz che – spiega una nota – “colgono la straordinaria ricchezza artistica e paesaggistica dei nove Sacri Monti prealpini che dal 2003 sono stati inseriti dall’Unesco nel sito seriale ‘Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia’”. Sono scorci architettonici, dettagli artistici e suggestive vedute di paesaggio che fanno vedere, senza pretese scientifico-documentaristiche, ciò che sta dietro alla motivazione che ha portato l’Unesco ad inserire i Sacri Monti nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità.

“Le immagini – prosegue la nota – vogliono suscitare l’interesse e l’emozione dei visitatori, per indurli a conoscere e visitare questi luoghi ricchi di storia e spiritualità e dal fascino ancora vivo e attuale. Le cappelle illustrano all’interno scene sacre con pitture e statue molto evocative e spesso di grande qualità artistica che il fotografo coglie in scorci di particolare suggestione ora per l’interazione con la luce, ora perché il suo sguardo curioso legge momenti, sentimenti e dettagli delle scene poco scontati. Le architetture delle cappelle si integrano armonicamente nel contesto naturalistico delle alture su cui sono distribuite, affacciate sulle Alpi, sui laghi, sul paesaggio monferrino”.

La mostra, ad ingresso libero, sarà inaugurata venerdì 10 maggio 2019 alle 18 e si potrà visitare nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.