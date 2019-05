Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, il 10 maggio il card. Bassetti ad Alessano per la presentazione del libro commemorativo della visita di Papa Francesco

Ad un anno dalla visita nel Salento di Papa Francesco e nel XXVI anniversario del “dies natalis” di don Tonino Bello, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia- Città della Pieve e presidente della Cei, sarà venerdì 10 maggio ad Alessano, nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Il programma della visita, che concluderà le celebrazioni svoltesi nel 2018 per il XXV anniversario del “dies natalis” del Servo di Dio, prevede alle 18, presso la Chiesa Collegiata SS. Salvatore, in Piazza don Tonino Bello, la celebrazione eucaristica, concelebrata dal vescovo diocesano Vito Angiuli. Al termine, verrà presentato il libro commemorativo della stessa diocesi “Nella terra di confine, finestra di speranza” (Edizioni Palumbi di Teramo), curato da don Giuseppe Indino, parroco della chiesa Cristo Re di Leuca.

“La pubblicazione di 170 pagine – spiega una nota – racconta, con testi e foto, la cronaca di due mesi di organizzazione alla visita del Santo Padre ad Alessano, i testi degli annunci che anticipavano l’appuntamento, i discorsi di Papa Francesco e di mons. Vito Angiuli del 20 aprile 2018, insieme ai saluti che la mattina del 1° dicembre 2018 furono letti dal vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca e dal Sommo Pontefice, in occasione della visita a Roma dei fedeli della diocesi per ringraziarlo della sua venuta sulla tomba del Servo di Dio”. Dopo la presentazione, la pubblicazione sarà disponibile presso le librerie di Alessano, Tricase, Casarano e Leuca e si potrà scaricare anche da internet.

Dopo la presentazione del volume, per ricordare il pellegrinaggio di Papa Francesco ad Alessano, alle 19.30, il card. Bassetti e mons. Angiuli, insieme ai fedeli, raggiungeranno a piedi la tomba di mons. Bello.