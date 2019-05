Diocesi: Caritas Catania, questa mattina donazione di beni alimentari alla moschea della Misericordia per il Ramadan

don Piero Galvano e l'imam Kheit Abdelhafid

Una generosa donazione di beni alimentari di prima necessità è stata consegnata questa mattina dalla Caritas diocesana di Catania alla moschea della Misericordia di piazza Cutelli. “L’incontro – spiega una nota – si è svolto nel corso del secondo giorno di Ramadan, il mese sacro per i musulmani che impone ai fedeli l’astensione dal cibo nel periodo compreso tra l’alba e il tramonto”. Presenti, assieme a volontari e operatori, don Piero Galvano, direttore dell’organismo diocesano, e Kheit Abdelhafid, imam della moschea della Misericordia, che hanno voluto sottolineare questo importante momento di condivisione, nel nome di una cultura della pace e della sana convivenza in città.

La donazione di beni alimentari servirà per tutti quei fedeli musulmani che, usufruendo nel corso dell’anno del servizio mensa dell’Help center della Stazione Centrale, in questo mese non potranno consumare i pasti nei locali della Caritas in quanto la cena viene quotidianamente preparata e servita dai volontari a partire dalle 18.30; in questo modo le persone potranno consumare un pasto caldo dopo il tramonto, quindi negli orari consentiti nel mese del Ramadan, all’interno dei locali adiacenti alla moschea.

Un messaggio di fratellanza è stato ribadito da don Piero Galvano: “Siamo fratelli realmente al di là delle differenze religiose e culturali: quando c’è una persona in difficoltà, bisogna aiutarla”.