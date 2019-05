Diocesi: Assisi, nel fine settimana al santuario della Spogliazione eventi su economia circolare e casa comune

L’economia circolare per uno sviluppo sostenibile nel rispetto della casa comune. È il tema del programma di iniziative che si terranno sabato 18 e domenica 19 maggio in occasione del terzo anniversario dell’inaugurazione del santuario della Spogliazione, dal titolo “#Nulla di proprio. Dalla casa del sé alla casa del noi”, che quest’anno vedrà anche il coinvolgimento del Festival dello sviluppo sostenibile.

“Spogliarsi di sé è la condizione per costruirsi e per costruire”, spiega il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino nel messaggio diffuso alla vigilia dell’anniversario. “Nel passaggio dall’io al noi – prosegue il vescovo – sorge una nuova società, una nuova cultura, persino una nuova economia. È la prospettiva del Santuario della Spogliazione: “dalla casa del sé alla casa del noi”. Uno snodo necessario per uscire dalla crisi del nostro tempo”.

La due giorni si aprirà sabato, in mattinata, alle 8 con la messa celebrata nel santuario della Spogliazione. Seguirà l’incontro con i giovani sulle orme di Carlo Acutis sul tema “I care-We care. Nel tempo della rete”. Dopo i saluti di mons. Sorrentino e l’introduzione di padre Mirko Mazzocato, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile, interverranno Nadia Lambiase, fondatrice della start-up a vocazione sociale Mercato circolare, e Selene Degli Esposti, animatrice del Progetto Policoro. Previsto anche un gioco interattivo a squadre con l’utilizzo dell’app Mercato circolare “Economia circolare a portata di click” e la premiazione della squadra vincente.

Nel pomeriggio alle 17 in santuario si terrà la tavola rotonda, aperta dai saluti del vescovo Sorrentino e del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, sul tema “L’Economia del noi per uno sviluppo sostenibile. Dialogo interreligioso per un nuovo modello economico, sociale e ambientale” con un dialogo tra Enrico Giovannini, portavoce dell’Asvis, e Leonardo Becchetti, docente di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata. Seguirà un confronto tra rappresentanti delle diverse fedi. La tavola rotonda sarà moderata da Francesca Di Maolo, direttore Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo”.

In serata alle 21 nel Santuario della Spogliazione ci sarà lo spettacolo teatrale “Francesco polvere di Dio” di Riccardo Tordoni.

Domenica mattina alle 11 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal card. Peter Turkson, Prefetto del Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale.