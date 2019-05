Brasile: dom Walmor Oliveira de Azevedo (Belo Horizonte) nuovo presidente dei vescovi

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcivescovo di Belo Horizonte (Minas Gerais), è il nuovo presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile. È stato eletto ieri nel corso dell’assemblea plenaria dei vescovi brasiliani, che si sta tenendo in questi giorni ad Aparecida. L’assemblea ha eletto anche i due vicepresidenti: dom Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e dom Mário Antonio Silva, vescovo di Roraima. I tre vescovi sono espressioni di tre diverse zone dell’immenso Paese sudamericano: il centro di Belo Horizonte, il profondo sud di Porto Alegre (roccaforte del presidente Bolsonaro), il nord amazzonico. Oggi l’assemblea procederà alla nomina del segretario regionale e dei referenti delle varie aree pastorali.

Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa della Cnbb, le parole di dom Oliveira de Azevedo sono state: “Accetto con umiltà, accetto con timore e accetto alla luce della fede”.

Il nuovo presidente, che succede al cardinale Sérgio da Rocha, arcivescovo di Brasilia, ha 65 anni. Nato a Côcos (Bahia), ha conseguito la licenza in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana e il magistero in scienze bibliche al Pontificio istituto biblico. Ordinato vescovo nel 1998, ha ricoperto l’’incarico di vescovo ausiliare di Salvador de Bahia fino al 2004, quando Giovanni Paolo II lo ha nominato arcivescovo di Belo Horizonte. Negli ultimi anni ha più volte alzato la sua voce contro lo sfruttamento delle risorse minerarie e nella sua diocesi sono accadute le tragedie più grandi causate dalla rottura di dighe nelle miniere: a Mariana, tre anni fa, e a Brumadinho, nel gennaio scorso. In quest’ultima occasione, di fronte al crollo della diga che ha causato circa 300 vittime, dom Oliveira de Azevedo, intervistato dal Sir, aveva detto: “Servono cambiamenti profondi, sia a livello legislativo, sia a livello di cultura e mentalità, va promosso lo sviluppo integrale della persona”.