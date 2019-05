Roma: inaugurata l’illuminazione dell’Immacolata in piazza di Spagna. Raggi (sindaco), “simbolo per la città da celebrare”

Un’illuminazione permanente per la Colonna dell’Immacolata, in piazza di Spagna. È stata inaugurata ieri sera dal premio Oscar Vittorio Storaro che ne ha curato la realizzazione. Il progetto è stato ideato e compiuto grazie a una donazione di Bruno Vespa, mentre la realizzazione artistica e illuminotecnica è stata affidata a Storaro, in collaborazione con Roma Capitale e con l’Acea. Presente il sindaco Virginia Raggi: “Abbiamo portato avanti con determinazione questo progetto perché questo è un simbolo per Roma e per tutti i romani – ha detto –. Ci sembrava giusto rendere omaggio alla Madonna con un progetto di illuminazione artistica. Come tutti i simboli, deve essere celebrato”. Il giornalista Bruno Vespa ha raccontato cosa lo ha mosso nella decisione di finanziare il progetto. “Il volto della Vergine è di una dolcezza straordinaria e vederlo buio mi faceva una grandissima tristezza – ha raccontato –. Incontrando Vittorio Storaro ho deciso di mettere al servizio della Vergine Immacolata la sua straordinaria capacità artistica. In pochissimo tempo si è riusciti a fare una cosa che semplicissima non è”.