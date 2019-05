Elezioni europee: il Miglio di Roma sostiene la campagna Stavoltavoto.eu in vista del voto del 26 maggio

Parlamento europeo e rappresentanza della Commissione europea in Italia – promotori della campagna Stavoltavoto.eu per le prossime elezioni del 26 maggio – figurano quest’anno tra i promotori del Miglio di Roma, la gara di mezzofondo su strada più importante in Italia su questa distanza (1.609 metri), in calendario sabato 11 maggio. La corsa è inserita nella programmazione nazionale Fidal (certificata Silver Label), e gode dei patrocini del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio, oltre che delle due istituzioni Ue. “Giunto alla quarta edizione (la 416ª del Palio dei Barberi), ideata e organizzata da Atleticom, l’evento – spiega una nota – nasce con l’idea di ripristinare in chiave moderna la storica tradizione romana della Corsa dei Barberi, che sullo stesso percorso (la ‘via della Corsa’) per quattro secoli celebrava l’ultima domenica del Carnevale romano”. Fiona May sarà la presentatrice dell’evento, oltre che testimonial della campagna Stavoltavoto.eu. “Promuovere la partecipazione alle prossime elezioni europee del 26 maggio: è con questo spirito che il Parlamento europeo e la rappresentanza della Commissione europea in Italia scendono in pista con il Miglio di Roma”.

L’obiettivo delle staffette, in cui correranno la campionessa mondiale di ginnastica Vanessa Ferrari, l’ex nazionale di pallavolo Luigi Mastrangelo e i volontari della campagna Stavoltavoto.eu, “è quello di sensibilizzare atleti e cittadini sull’importanza dell’appuntamento elettorale del 26 maggio, in cui decidendo il futuro della Ue si deciderà il futuro di tutti noi”. Le iscrizioni sono a numero chiuso aperte ai primi 800 iscritti. Possono essere effettuate fino a giovedì 9 maggio, online sul portale www.ilmigliodiroma.com.