Diocesi: Trapani, tre giorni di “dialoghi di Mariologia” nel santuario dell’Annunziata

Al via da oggi la tre giorni di “dialoghi di Mariologia” nel santuario di Maria Ss. Annunziata di Trapani. L’iniziativa, che continuerà anche domani e giovedì alle 18.30, si svolge in collaborazione con la scuola teologico-pastorale “Una casa per narrare”. Approfondirà il tema del “volto” di Maria concludendo con un riferimento alla “virgo drepanennsis” nell’anno in cui il vescovo mons. Pietro Maria Fragnelli ha promulgato le Linee guida diocesane sulla pietà popolare. In particolare, come spiega il direttore della scuola “Una casa per narrare” don Fabio Pizzitola, “dal volto di Maria come delineato nel Vangelo di Luca e nelle ‘Madonne di San Luca, si passerà a un’analisi sull’iconografia mariana nelle chiese d’oriente e in quelle d’occidente, per concludere il percorso soffermandosi sull’immagine marmorea della Madonna di Trapani”. Le conclusioni sono affidate al vescovo Fragnelli.