Diocesi: Rossano-Cariati, domani nuova tappa de “La Vita in Cattedra” dedicata a “Bambini, giovani, adulti”

“Bambini, giovani, adulti. Verso una ricomposizione del quadro sociale”. Questo il tema della nuova tappa per “La Vita in Cattedra”, il progetto portato avanti dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati. L’appuntamento è per domani, alle 17:30 presso l’aula magna del liceo delle Scienze umane “San Pio X” – area urbana Rossano – di Corigliano Rossano. Moderati da Mirella Pacifico, direttore dell’Ufficio scuola diocesano, i lavori prevedono la relazione di Maria Grazia Colombo, vice presidente del Forum nazionale delle famiglie. Le conclusioni sono affidate a don Pino Straface, vicario generale della diocesi.