Diocesi: Prato, mercoledì 8 maggio don Ciotti in città su invito del vescovo Agostinelli

Nella giornata di mercoledì 8 maggio, don Lugi Ciotti, sarà a Prato, su invito del vescovo Franco Agostinelli, per una serie di incontri.

Il fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera, dalle 10 alle 13, sarà all’istituto Datini per un dialogo con gli studenti. Don Ciotti trascorrerà poi il pomeriggio alla Villa del Palco, ospite della comunità dei Ricostruttori nella preghiera. Quindi, alle 21, nella chiesa di San Francesco, terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza.

L’ultima volta di don Ciotti a Prato è stata il 30 giugno del 2018, quando venne per celebrare il matrimonio della figlia di amici. La cerimonia si tenne proprio nella chiesa di San Francesco dove il sacerdote arrivò accompagnato da sei uomini di scorta. Il sacerdote, infatti, vive sotto protezione da quasi 30 anni, a causa della sua quotidiana lotta contro le mafie, per la quale ha subìto anche alcuni attentati.