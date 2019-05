Diocesi: Pescara, mercoledì 8 maggio al Centro Adriatico presentazione del volume “Mi dispiace, suo figlio è autistico”

“Mi dispiace, suo figlio è autistico” è il titolo del libro di Gabriella La Rovere che mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, presidente della fondazione Paolo VI, presenterà mercoledì 8 maggio alle 11, nella sala incontri del Centro Adriatico di Pescara. “È un testo – spiega mons. Valentinetti – che ci aiuta a considerare la persona autistica come protagonista della propria vita e a leggere attraverso il vissuto di una madre, ma anche di una professionista nel campo medico, non solo le parole, le emozioni e i desideri di genitori e figli, ma anche il necessario cambio di rotta a cui tutti siamo chiamati, come persone o come istituzioni, per garantire inclusione e pari opportunità”. Dalla diagnosi dei medici ai primi approcci con la scuola fino alla discriminante dell’aspetto economico per chi ha poche risorse “il libro chiama a metterci in discussione – prosegue il vescovo – riguardo alla diversità in genere che la società non vuole accettare”. E questo per iniziare a “considerare l’umanità come una polifonia di voci e strumenti differenti che, nonostante le dissonanze, suonano insieme”, come scrive Gabriella La Rovere nel suo libro.