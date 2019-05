Diocesi: Latina, il 9 maggio convegno “L’educazione come risorsa”

“L’educazione come risorsa” è il titolo del convegno che si terrà giovedì 9 maggio, a partire dalle 17.30, nella Curia di Latina. L’incontro, organizzato dalla diocesi pontina, intende offrire un’opportunità per confrontarsi sui nuovi scenari e le sfide dell’istruzione e dell’educazione. In particolare, sarà affrontata la questione della povertà educativa, intesa come “la privazione, per i bambini e gli adolescenti, delle opportunità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”. L’idea del convegno nasce a seguito di un’attenta analisi di contesto che ha messo in luce l’esigenza di rafforzare e qualificare i servizi e le attività dedicate ai minori del territorio pontino e contemporaneamente accrescere la sensibilità culturale su questi temi. Ad aprire i lavori saranno il vescovo Mariano Crociata e il presidente della Provincia, Carlo Medici. Pierpaolo Triani (Università Cattolica, sede di Piacenza), parlerà de “L’educazione delle nuove generazioni come impegno comunitario”, seguirà l’intervento di Giulio Cederna (Save the Children) su “Il concetto di povertà educativa come strumento di rinnovati interventi territoriali”. A partire dalle 18.45 ci sarà quindi una tavola rotonda su “Agire educativamente con i bambini e gli adolescenti: esperienze a confronto” con Pino Caruso, Marco Torella e Pierluigi Bartolomei.