Diocesi: Caritas Catania, per il Ramadan dona beni alimentari alla moschea della Misericordia

Inizia oggi il Ramadan, il mese sacro per i musulmani, durante il quale i fedeli si astengono, dall’alba al tramonto, dal mangiare e dal bere. Domani mattina, alle 9.30 la Caritas diocesana di Catania donerà alla moschea della Misericordia di piazza Cutelli beni alimentari di prima necessità. Una donazione che vuole anche rappresentare un ideale ponte tra cristiani e musulmani. La donazione vuole rispettare tutti quei musulmani che usufruiscono del servizio mensa dell’Help Center della Stazione Centrale e che, nel mese di Ramadan, non potrebbero consumare negli orari ordinari della cena che viene quotidianamente preparata e servita dai volontari a partire dalle 18.30. I beni donati serviranno appunto per consentire ai fedeli di consumare un pasto caldo, negli orari consentiti, all’interno dei locali adiacenti alla moschea. All’incontro di domani mattina, che si ripete come da tradizione ogni anno, saranno presenti don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana, e Kheit Abdelhafid, mmam della moschea della Misericordia di Catania.