Diocesi: Aversa, dimesso dallo stato clericale il sacerdote Michele Barone

Con decreto della Congregazione per la Dottrina della fede, Papa Francesco, con “suprema e inappellabile decisione”, ha decretato la dimissione dallo stato clericale del sacerdote Michele Barone, della diocesi di Aversa e membro dell’Associazione “Piccola Casetta di Nazareth”. Ne dà notizia la stessa diocesi con una nota. Il decreto, si legge, è stato notificato all’interessato, che, per la dimissione dallo stato clericale, non potrà più esercitare il ministero sacerdotale ed è dispensato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dalla Sacra Ordinazione. “La Chiesa – conclude la nota – anche quando applica la legge canonica nella sua legittima severità, ha come fine la salvezza delle anime, rimane in preghiera continuando a sostenere con fraterna carità quanti sono nella sofferenza”.