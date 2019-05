Case famiglia: Comunità Papa Giovanni XXIII, domani in Senato presentazione di “Solo cose belle” con Casellati e mons. Russo

La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati presenterà domani pomeriggio in Senato il film “Solo cose belle”, il film che racconta le case famiglia fondate da don Oreste Benzi. La proiezione è in programma alle 15.30 nella Sala Koch di Palazzo Madama. A moderare il pomeriggio sarà Eleonora Daniele (Rai Uno). È prevista la partecipazione del cast del film, di numerose case famiglia, di Giovanni Paolo Ramonda (presidente dell’associazione Giovanni XXIII) e di mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei. La prima casa famiglia in Italia fu fondata da don Oreste Benzi nel 1973 sulle colline riminesi. Oggi in Italia la Papa Giovanni gestisce 201 case famiglia, in cui sono accolte 1.283 persone: non solo bambini, ma anche adulti, ragazzi che escono dalle dipendenze, ex prostitute, senza fissa dimora. Non strutture residenziali ma strutture affettive. Case dove non ci sono operatori e utenti ma papà e mamme che danno una famiglia a chi non ce l’ha, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. La pellicola, che sarà al cinema dal 9 maggio, racconta dell’impatto di una casa famiglia – che ospita un ex carcerato, un immigrato, una ex prostituta e dei disabili – in una cittadina di provincia dell’entroterra romagnolo, piena di pregiudizi e di paure. Questioni cruciali del nostro tempo, su cui non sono mancate le polemiche politiche nelle settimane scorse, raccontate attraverso una commedia brillante che prende le mosse dall’incontro-scontro di due mondi solo apparentemente lontani.