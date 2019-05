Banco alimentare: nel Lazio si celebrano i trent’anni con eventi a Roma e Aprilia

Due iniziative sono in programma questa settimana per festeggiare i trent’anni della Fondazione Banco alimentare onlus, nata nel 1989 per promuovere il recupero delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative.

Giovedì 9 maggio dalle 9.30, l’evento “The Reunion – Building a better world together” si svolge nello spazio KFC – Kentucky Fried Chicken del centro commerciale “Happio” a Roma. “I rappresentanti di aziende amiche del Banco Alimentare del Lazio si alternano al tavolo dei relatori per dare una loro testimonianza su cosa significa supportare la missione del Banco Alimentare. Kfc, Ikea, Cesare Fiorucci, Dell Emc, Coop sono le compagnie che partecipano”, spiegano gli organizzatori.

“Due anni ad Aprilia: volti, storie e prospettive” è il tema di un incontro in programma venerdì 10 maggio dalle 16 nella locale sede operativa del Banco alimentare, con interventi istituzionali e testimonianze “di quelle persone che, con grande slancio altruistico, hanno donato tempo e denaro al Banco alimentare del Lazio – proseguono gli organizzatori –. Ai partecipanti verranno inoltre mostrati gli spazi dei nostri magazzini, cuore pulsante dell’associazione: qui il cibo recuperato viene stoccato per poi essere distribuito, tramite le strutture caritative convenzionate, a chi ne ha bisogno”. Tra i relatori, il direttore generale della Fondazione Banco alimentare onlus, Giuseppe Parma, e il presidente del Banco alimentare del Lazio, Giuliano Visconti.