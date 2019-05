Ambiente: Ipbes, rapporto sulla biodiversità. Settele (scienziato), “tessuto vivente della Terra si sta restringendo”

“Circa un milione di specie animali e vegetali sono minacciate di estinzione, soprattutto nei prossimi decenni, cosa che non è mai successo prima nella storia dell’umanità. Dal 1900, la varietà di specie locali nella maggior parte degli habitat terrestri è diminuita del 20% in media. Oltre il 40% delle specie di anfibi, quasi il 33% delle barriere coralline e più di un terzo di tutti i mammiferi marini sono minacciati. Almeno 680 specie di vertebrati sono scomparse dal XVI secolo e oltre il 9% di tutte le razze di mammiferi domestici utilizzate per l’alimentazione e l’agricoltura erano scomparse nel 2016 mentre altre 1.000 sono in pericolo”. Sono alcuni dei dati contenuti nel “Global assessment Report” sulla biodiversità e i servizi degli ecosistemi presentato oggi a Parigi, primo e più completo rapporto intergovernativo di questo tipo. Il documento della Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e sui servizi degli ecosistemi (Ipbes), fornisce una panoramica completa della relazione tra le traiettorie di sviluppo economico e il loro impatto sulla natura. Il documento propone anche una serie di possibili scenari per i prossimi decenni. “Il tessuto vivente della Terra, essenziale e interconnesso, si sta restringendo e svanendo sempre di più “, ha affermato lo scienziato Josef Settele nella presentazione del documento oggi a Parigi. “Questa perdita è la diretta conseguenza dell’attività umana e pone una minaccia diretta al benessere dell’umanità in tutte le regioni del mondo”.