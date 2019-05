Papa in Bulgaria: sul volo da Roma a Sofia, “viaggio breve ma molto fitto”. Ai giornalisti: “grazie per la vostra compagnia”

Questa mattina, sull’aereo che lo portava in Bulgaria, il Papa, come di

consueto, si è recato a salutare gli operatori dei media che lo accompagnano sul volo papale. Introdotto dalla presentazione del direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, francesco ha salutato così i giornalisti: “Buongiorno – e grazie tante per la compagnia, per il vostro lavoro. Sarà un viaggio breve, appena tre giorni, ma gli organizzatori l’hanno fatto molto, molto fitto: approfittiamo di questo. Grazie per il vostro lavoro e per la vostra compagnia”.