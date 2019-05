Università Cattolica: mons. Delpini (Milano), “uno strumento verso il compimento della vocazione dei giovani”

“Uno strumento prezioso per offrire ai giovani un percorso promettente verso il compimento della loro vocazione”. Così mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo, definisce l’Università Cattolica. “Talora le comunità cristiane avvertono come una distanza e un imbarazzo nel raggiungere i giovani perché arrivi a loro il messaggio evangelico”, spiega nel messaggio scritto per la Giornata che la celebra evidenziando proprio il ruolo svolto dalla Cattolica “nei confronti di tanti giovani che, mentre cercano un posto nel mondo, sognano di poterlo rendere migliore”: “lì i giovani ci sono e lì hanno la possibilità di confrontarsi con un impegno serio e lungimirante”, aggiunge l’arcivescovo ricordando che “la proposta di studio, di formazione, di specializzazione, di condivisione che l’Università Cattolica offre si accompagna alla cura per una riflessione cristianamente ispirata, rivolgendo al domani non uno sguardo intimorito dall’incertezza, ma consapevole di una responsabilità”. Mons. Delpini auspica quindi che “intorno agli universitari ci siamo sempre adulti capaci di guardare loro con simpatia, apprezzandone i talenti, condividendone e orientandone le passioni e sostenendone con incoraggiante prossimità l’impegno”.