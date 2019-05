Pellegrinaggi: Unitalsi Lombarda, dal 9 maggio in 280 al santuario di Lourdes

Saranno circa 280 i pellegrini della Sezione Lombarda dell’Unitalsi che dal 9 al 13 maggio parteciperanno al tradizionale pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla sottosezione di Milano Sud-Ovest. Disabili, ammalati, giovani, adulti e sacerdoti raggiungeranno il santuario mariano ai piedi dei Pirenei in pullman e in aereo. Tra i partecipanti anche mons. Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Pisa.

Il tema del pellegrinaggio riprenderà il tema pastorale per il 2019 proposto dal santuario di Lourdes: “Non Vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell’altro”.

“Riempie il cuore di gioia – dichiara Vittore de Carli, presidente della Sezione Lombarda dell’Unitalsi – vedere tante persone impegnare il proprio tempo e le proprie forze a sostegno dei più bisognosi”. “Questo – sottolinea – non avviene soltanto in occasione del pellegrinaggio, ma durante tutto l’anno, con i volontari della sottosezione di Milano Sud-Ovest che sostengono quotidianamente le persone ammalate, in particolare i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere della città”. “Per questa occasione – conclude de Carli – vorrei rivolgere anche un ringraziamento sincero all’arcivescovo di Milano, mons. Delpini, che non fa mai mancare all’associazione la sua vicinanza e il suo sostegno”.