Papa Francesco: alle Guardie Svizzere, “diversità culturale, religiosa e sociale è ricchezza umana e non minaccia”

“La diversità culturale, religiosa e sociale” è una “ricchezza umana e non una minaccia”. Lo ha ribadito Papa Francesco che ha invitato le Guardie Svizzere ad imparare “a riconoscere nell’altro un fratello e un compagno con cui condividere serenamente un tratto di strada”. Questo “vi aiuterà a vivere nella società con l’atteggiamento giusto” ed “è particolarmente importante in un mondo che sta vivendo, come mai prima d’ora, ingenti movimenti di popoli e di persone alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa”, ha osservato il Papa nel discorso rivolto al Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, ricevuto in udienza in occasione del giuramento delle nuove reclute. “La realtà della caserma insegna alcuni principi etici e spirituali che riflettono molti dei valori che vanno perseguiti anche nella vita: il dialogo, la lealtà, l’equilibrio nei rapporti, la comprensione”, ha rilevato Francesco ricordando che “vi è data la possibilità di sperimentare momenti di gioia e inevitabili momenti di difficoltà, tipici di una esperienza collettiva”. Ma soprattutto, ha aggiunto, “l’opportunità di costruire sane amicizie e allenarvi al rispetto delle peculiarità e delle idee altrui”.

Nell’esprimere il suo ringraziamento per il “prezioso e generoso servizio al Papa e alla Chiesa”, Bergoglio ha quindi esortato le Guardie Svizzere a portare “una parola di conforto, un gesto di fraternità” alle tante “persone che giacciono nei sepolcri contemporanei del dolore, dello smarrimento e del disagio, e attendono una luce che li faccia rinascere a vita nuova”. Diventando così “convincenti testimoni di Cristo risorto, vivo e presente in ogni tempo”. “Occorre – ha concluso – essere testimoni e apostoli di rinnovamento personale e comunitario, perché la gente attende da coloro che sono al servizio della Santa Sede dedizione totale e santità di vita”.