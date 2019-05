Papa Francesco: alla Macedonia del Nord, “verrò in mezzo a voi a seminare la cultura dell’incontro e della fraternità“

“Dopo che il vostro Paese raggiunse l’indipendenza, la Santa Sede ha voluto stabilire con esso rapporti di amicizia e relazioni diplomatiche. Oggi più che mai c’è bisogno di far crescere in Europa e nel mondo intero la cultura dell’incontro, la cultura della fraternità, e io verrò in mezzo a voi a seminare questi semi, sicuro che la vostra è terra buona, che saprà accoglierli e portare frutto”. Lo dice Papa Francesco nel videomessaggio di saluto e di ringraziamento inviato al popolo della Macedonia del Nord nell’imminenza del viaggio apostolico (7 maggio).

“Affido la mia visita all’intercessione di una grande santa, figlia della vostra terra: Madre Teresa. Nata e cresciuta a Skopje, è diventata con la grazia di Dio una coraggiosa missionaria della carità di Cristo nel mondo, dando conforto e dignità ai più poveri tra i poveri”, conclude il Papa.