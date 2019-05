Migrazioni: p. Vijay Kumar (redentorista), un film documentario per raccontare e sensibilizzare

“Aumentare la consapevolezza e costruire una risposta cristiana positiva alla crisi globale dell’immigrazione e dei rifugiati” che secondo le Nazioni Unite, nel 2015, sono stati 244 milioni in tutto il mondo. È questo l’intento di padre Charles Vijay Kumar, redentorista, con “Who is My Neighbor?”, un film documentario che esplora la complessità del fenomeno e mostra agli spettatori i fattori che costringono i migranti a fuggire dalle loro case, i drammatici viaggi che affrontano e le loro lotte per trovare sicurezza e un nuovo inizio in terre straniere. E mette in luce la risposta positiva dell’accoglienza di quanti forniscono supporto e speranza.

Girato in più di 20 città di nove paesi, il documentario è stato presentato il 30 aprile scorso durante l’inaugurazione del Santuario Nazionale di St. John Neumann a Filadelfia. Fino ad oggi sarà proiettato a New York e il 6 maggio nel campus di Liguori.