Diocesi: Grosseto, dal 5 al 10 maggio la lettura continuata della Bibbia

“Fermati un po’ e ascolta”. È l’invito che campeggia all’ingresso della chiesa di San Pietro al Corso, a Grosseto, dove da domenica 5 maggio alle 21, per cinque giorni, ininterrottamente, sarà letta la Bibbia dalla Genesi all’Apocalisse. A dare inizio alla lettura sarà il vescovo Rodolfo Cetoloni, che proclamerà il primo capitolo della Genesi. Seguiranno il rettore del Seminario e i seminaristi e, via, via, gli oltre 600 lettori che si alterneranno. L’iniziativa “E Dio disse…”, promossa dalla diocesi attraverso Caritas e la collaborazione di altri uffici pastorali, prenderà il via a conclusione delle feste quinquennali in onore della Madonna delle Grazie, che con san Lorenzo, è la patrona della città e della diocesi e la cui immagine, dipinta nel 1470 da Matteo di Giovanni, è custodita e venerata da secoli nella cattedrale. Domenica 5 maggio, infatti, alle 17 mons. Giovanni Roncari, vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello, presiederà la Messa solenne in cattedrale al termine della quale si snoderà la processione per le vie del centro.