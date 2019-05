Congresso eucaristico: a Budapest assemblea plenaria del Pontificio Comitato per programmare quello del 2020

Si riunisce a Budapest dall’8 all’11 maggio l’assemblea plenaria del Pontificio Comitato per i congressi eucaristici internazionali in relazione al prossimo Congresso eucaristico internazionale (13-20 settembre 2020) che la Chiesa cattolica in Ungheria sta preparando. I membri, che provengono da oltre 70 Paesi, visiteranno i luoghi chiave in cui si svolgerà l’evento (Hungexpo, Piazza degli Eroi, Basilica di Santo Stefano, Piazza Kossuth e la città di Esztergom) e verranno informati sullo stato della preparazione del Congresso che porta il titolo “Sono in te tutte le mie sorgenti”. Secondo quanto reso noto da una informativa di Tünde Zsuffa, responsabile per la comunicazione, è previsto che i partecipanti all’incontro preparatorio siano ricevuti da János Áder, presidente dell’Ungheria, e da László Kövér, presidente dell’Assemblea nazionale ungherese. Il 10 maggio nell’hotel Hilton di Budapest si terrà una conferenza stampa con il card. Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom-Budapest, responsabile dell’organizzazione del Congresso, mons. Piero Marini, presidente del Pontificio Comitato per i congressi eucaristici internazionali e P. Kornél Fábry, segretario generale del Congresso per illustrare il significato dell’evento e informare circa la preparazione.