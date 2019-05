Cile: vescovi su progetto di legge per suicidio assistito, “non rispetta la dignità della persona umana”

“Esprimiamo la nostra disponibilità a contribuire, con umiltà, alla nostra visione cristiana della vita e della morte, per quanto riguarda le iniziative di legge sull’eutanasia, il suicidio assistito e le cure palliative. Per la Chiesa, sia l’eutanasia che l’accanimento terapeutico non rispettano la dignità della persona umana”. Lo si legge nel comunicato diffuso ieri dalla Conferenza episcopale cilena (Cech), al termine della propria assemblea plenaria che si è tenuta a Punta de Tralca. “Tutti noi – scrivono i vescovi – abbiamo esperienza che la vita è un dono. Pertanto, nessuno è padrone di negarlo o strapparlo. Si tratta di un argomento di profonda complessità, nel cui ambito Papa Francesco ci ha invitato a difendere con grande forza quei fratelli e sorelle che la società considera ‘scartabili’. Una società umanizzante è capace di prendersi cura degli ammalati per rendere più umane le loro vite, colpite dalla sofferenza, e anche la vita dei parenti che si prendono cura di loro. Speriamo che su questa delicata questione ci sarà un ampio dibattito nazionale che accolga tutti i pareri”. La Cech enumera anche altri temi sociali che suscitano la preoccupazione dei vescovi, da affrontare con urgenza: la situazione in Araucanía, la violenza, la corruzione, la minaccia del narcotraffico per giovani e famiglie, la situazione di vulnerabilità di bambini e anziani che vivono in situazione di abbandono. Inoltre, “ci preoccupa l’impatto del cambiamento climatico in varie zone del Paese, specialmente gli effetti da un lato della siccità e dall’altro delle impreviste inondazioni di questi giorni nel sud del Paese. Il prossimo vertice sul cambiamento climatico Cop25, che si terrà nel nostro Paese, sarà un’occasione perché tutti riflettiamo sul destino della nostra Casa comune”.