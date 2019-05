“A Sua Immagine”: il coraggio di Sara oltre le barriere, il ritorno di don Patriciello e speciale “Santuari d’Italia”

“La mia vita con coraggio e con il sorriso” e “I Santuari d’Italia” sono i titoli delle puntate di “A Sua Immagine” su Rai Uno sabato 4 e domenica 5 maggio. Il programma ventennale di informazione religiosa e culturale promosso dalla Rai e dalla Cei è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani con la conduzione di Lorena Bianchetti. Le puntate nel dettaglio. Sabato 4 maggio alle ore 15.55 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti incontra Sara, bambina di 10 anni affetta da una malattia che le impedisce di muoversi; una disabilità però che lei sfida e combatte con entusiasmo e coraggio, impegnata anche nello sport nella Società Athletica Vaticana. Sara gioca a basket e gareggia alla maratona in carrozzina insieme al papà. Una testimonianza luminosa.

Alle 16.15 spazio a “Le ragioni della speranza”, dedicato al commento del Vangelo della domenica: dopo il ciclo di puntate con l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, ritorna don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, impegnato nella lotta contro l’inquinamento nella “terra dei fuochi” in Campania. Questa settimana don Patriciello è a Napoli con il Movimento dei focolarini fondato da Chiara Lubich.

È dedicata ai Santuari d’Italia la puntata di “A Sua Immagine” di domenica 5 maggio, su Rai Uno alle ore 10.30. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti don Gionatan De Marco (Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI), Osvaldo Bevilacqua (conduttore del programma Rai “Sereno Variabile”) e Tessa Canella (docente di Storia del Cristianesimo all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). Un viaggio alla scoperta di questi importanti luoghi di manifestazione della pietà popolare e di fede sincera, come richiama papa Francesco, in vista anche della notte dei Santuari in programma all’inizio del mese di giugno.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la regia di Michele Totaro e il commento di Simona De Santis. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento del Regina Coeli di Papa Francesco alle ore 12, questa domenica in collegamento con la città di Sofia, in Bulgaria, in occasione del Viaggio apostolico del Pontefice. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per informazioni sul programma è possibile consultare il portale Rai, Raiplay.it, oppure il sito Ceinews.it della Chiesa Cattolica Italiana.