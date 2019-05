Usura: Consulta nazionale, a Milano l’Assemblea nazionale. Sarà presentata ricerca su fenomeno in provincie italiane

Sarà Milano a ospitare, il 21 e il 22 giugno, l’Assemblea annuale delle Fondazioni associate alla Consulta nazionale antiusura e il contemporaneo convegno: “Usura e criminalità organizzata: imprese e famiglie” e “La Chiesa e il denaro: responsabilità per il bene comune” sono i temi che saranno affrontati nelle due giornate. Nel corso del convegno sarà presentata la ricerca sull’usura nelle province italiane negli anni della lunga crisi economico-finanziaria. Gli organismi assembleari inoltre procederanno all’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 e all’elezione dei componenti del direttivo per il triennio 2019-2022.

“Le 32 Fondazioni antiusura operanti sul territorio nazionale dagli ascolti riscontrano quotidianamente lo stretto legame che passa tra l’usura e le mafie – si legge in un comunicato -. Imprese e famiglie in difficoltà economica diventano bersaglio dei clan criminali radicati nei territori che approfittando del loro stato di bisogno riciclano il denaro proveniente dalle numerose attività illecite. La due giorni, oltre a denunciare il fenomeno di infiltrazione criminale nell’economia legale attraverso prestiti, acquisti di rami di aziende, imprese e case, si prefigge di aprire percorsi di collaborazione tra i rappresentati del mondo delle istituzioni religiose e civili per contrastare tale forma di corruzione che crea ingiustizie, emarginazione e povertà per i più deboli”.

Tanti gli interventi previsti nella due giorni: tra gli altri, quelli di mons. Alberto D’Urso, Diana De Martino, Lavinia Monti, Laura Pedio, Maurizio Fiasco, Renato Saccone, Luciano Gualzetti, Mario Anolli, Amedeo Scaramella, suor Alessandra Smerilli, mons. Mario Delpini.