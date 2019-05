Spiritualità: Unitalsi Umbria, dal 26 giugno al 2 luglio il pellegrinaggio a Lourdes guidato da mons. Piemontese

Dal 26 giugno al 2 luglio è in programma il pellegrinaggio regionale a Lourdes organizzato dall’Unitalsi dell’Umbria con malati, volontari e pellegrini che sarà presieduto dal vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese.

“Il pellegrinaggio dei malati a Lourdes – si legge in una nota della diocesi di Terni-Narni-Amelia – è un’occasione importante per vivere insieme un’esperienza di solidarietà e amicizia, laddove più forte si manifesta il senso vero della vita, dove i volontari, i pellegrini e i malati saranno insieme per vivere la straordinaria esperienza di fede e di amore a Lourdes”.

Due sono le proposte del pellegrinaggio: il consueto treno bianco, appositamente allestito per il trasporto dei malati, assistiti dai volontari, che partirà il 26 giugno dalla stazione di Terni con rientro il 2 luglio, o l’aereo per raggiungere Lourdes con partenza dall’aeroporto di Perugia il 27 giugno e rientro il 1° luglio.

Le prenotazioni si ricevono presso la sede dell’Unitalsi di Terni in via Aminale, il lunedì e martedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12, chiamando il numero 0744433510 – email: unitalsi.terni@libero.it.