Salute della donna: Roma, domani al Policlinico Gemelli convegno a più voci per percorso integrato ospedale – territorio

“La salute della donna fra ospedale e territorio” è il titolo del convegno che si terrà domani alle 8.30 presso l’Aula Brasca della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Sarà il primo di una serie di incontri che vedranno insieme i medici di medicina generale del territorio metropolitano di Roma con specialisti di riferimento nelle diverse discipline con l’obiettivo di rinsaldare i legami tra ospedale e territorio per costruire un rapporto innovativo e più diretto che favorisca un interscambio culturale e operativo più efficace. Presidenti del convegno Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica; Antonio Lanzone, direttore dell’Area Donna del Gemelli e presidente del Corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Ateneo. Responsabile scientifico Michele Lepore, medico di medicina generale e membro del direttivo della Federazione Medici di Medicina generale (Fimmg) di Roma. Tra i temi sul tappeto: prevenzione vaccinale, alimentazione, test di screening, cardiologia e oncologia con relazioni e dibattiti multidisciplinari. L’incontro sarà chiuso dalla tavola rotonda “Costruire un percorso integrato Policlinico Gemelli – Territorio”. “Il primo di questi incontri potrebbe intitolarsi ‘Pianeta Donna’ – afferma Lanzone – poiché saranno esaminate tematiche di comune interesse sulla salute della donna e il ruolo sinergico tra ospedale e territorio”. Per Lepore,” si getteranno le basi per stabilire percorsi condivisi e sinergici. L’aiuto di tecnologie informatiche consentirà peraltro di avere una visione globale della storia e della condizione di ogni paziente sia da parte degli specialisti ospedalieri che dei medici di medicina generale”.