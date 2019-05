“Nel momento in cui mi accingo a partire per il viaggio apostolico in Romania, mi è gradito rivolgere a lei signor presidente e a tutti gli italiani il mio affettuoso e beneaugurante saluto, che accompagno con ogni più cordiale ed orante auspicio di pace e di serenità”. Lo ha scritto Papa Francesco, in un telegramma che ha fatto pervenire al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, come di consueto, nel momento di lasciare il territorio italiano.