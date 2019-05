Papa in Romania: prima di partire saluta un gruppo di “homeless” di origine romena che vivono a Roma

Prima di lasciare Casa Santa Marta, il Papa ha salutato un gruppo di 15 “homeless” di origine romena che vivono a Roma, accompagnati dall’elemosiniere apostolico, il card. Konrad Krajewski. Alcuni di loro sono ospiti del “Dono di Misericordia”, altri vivono nella zona di San

Pietro e sono seguiti dall’Elemosineria apostolica. È’ cominciata così – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – la giornata di Francesco, che alle 7.30, lasciato il Vaticano, si è trasferito in auto all’aeroporto di Fiumicino da dove, alle ore 8.16, a bordo di un A320 dell’Alitalia, è partito alla volta di Bucarest. Come di consueto, nel momento di lasciare il territorio italiano, il Santo Padre ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica italiana. “Nel momento in cui mi accingo a partire per il viaggio apostolico in Romani – vi si legge – mi è gradito rivolgere a lei, signor presidente, e a tutti gli italiani il mio affettuoso e beneagurante saluto, che accompagno con ogni più cordiale ed orante auspicio di pace e di serenità”.