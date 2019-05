Papa in Romania: messaggio di Mattarella, “porterà in terra romena un messaggio di fratellanza, solidarietà e attenzione ai più bisognosi”

“Nel momento in cui si accinge a partire per la Romania desidero farle pervenire un sentito ringraziamento per le graditissime parole che ha voluto indirizzarmi e fervidi auguri per un proficuo viaggio apostolico”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della partenza per il viaggio apostolico in Romania. “A vent’anni dalla storica visita di san Giovanni Paolo II – prosegue Mattarella –, Ella porterà in terra romena un messaggio di fratellanza, solidarietà e attenzione ai più bisognosi, richiamando le coscienze all’impegno per la costruzione di uno sviluppo fondato sulla giustizia e la concordia sociale”. “Colgo l’occasione – conclude Mattarella – per rinnovarLe, Santità, i sensi della mia più alta considerazione personale vicinanza”.