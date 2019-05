Papa in Romania: ai giornalisti in volo verso Bucarest, “grazie del vostro lavoro e della vostra compagnia”

“Buongiorno, e grazie della compagnia in questo viaggio. Ci dicono che il tempo non sarà buono: c’è la pioggia… Ma speriamo che succeda come in Bulgaria, che dicevano questo ed è andata bene. Grazie del vostro lavoro, della vostra compagnia. Grazie!”. Sono le parole pronunciate dal Papa nel volo da Roma a Bucarest, prima mèta del suo viaggio apostolico in Romania. Questa mattina, sull’aereo che lo portava in Romania il Santo Padre, come di consueto, si è recato a salutare gli operatori dei media, introdotto dalla presentazione del direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti.