Innovazione: Università europea Roma, il 4 giugno convegno su “La protezione del lavoro e della persona del lavoratore”

“La protezione del lavoro e della persona del lavoratore nell’impresa 4.0” saranno al centro del convegno che l’Università europea di Roma organizza martedì prossimo, 4 giugno, alle 14.30 nella propria sede in via degli Aldobrandeschi. L’incontro ha lo scopo di rispondere alla necessità di ri-pensare la protezione del lavoro e del lavoratore tenuto conto dei cambiamenti introdotti che interessano i rapporti di lavoro a seguito dell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli organizzativi, lungo le diverse direttrici e dimensioni del mercato, degli strumenti di sostegno, del suo carattere collettivo e individuale. Dopo un’introduzione metodologica e una di indirizzo, la giornata di lavori darà spazio ad una serie di testimonianze su casi concreti da parte di esperti appartenenti a diverse realtà organizzative che, a vario titolo, vivono o subiscono l’intelligenza artificiale, offrendo le loro esperienze e le criticità che emergono al confronto con le evidenze normative rappresentate, a seguire, dai giuristi coinvolti. Il convegno è stato organizzato con lo scopo di dare spazio ad un’analisi approfondita e di taglio specialistico sulle recenti forme di protezione introdotte o estese per assicurare tutele alle nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.