Festa della Repubblica: Tv2000, il 2 giugno in onda “La casa degli italiani”, documentario sui segreti del Quirinale

Il Quirinale come non si è mai visto. Dopo un anno di ricerche e tre mesi di riprese, il 2 giugno Tv2000 manderà in onda “La casa degli italiani”, un documentario sullo storico edificio che è stato palazzo dei Papi, residenza ufficiale del Re d’Italia, e dal 1946 del presidente della Repubblica. Condotto da Paola Saluzzi, il programma verrà trasmesso in prima serata alle 21.15, in occasione della Festa della Repubblica, svelando i segreti di un complesso unico al mondo.

“Il più grande storico palazzo presidenziale – spiega una nota – si lascia conoscere oltre i percorsi normali di visita al pubblico. Quattro secoli di storia, una città nel cuore della Città Eterna: 110mila metri quadri, milleduecento stanze, tesori inestimabili. Da quando il presidente Carlo Azeglio Ciampi ha riesumato convintamente la parola patria, la gente ha preso familiarità coi suoi giardini, i suoi beni, storici, artistici: ma il Quirinale non è solo uno straordinario museo, è officina, fabbrica, dove lavorano professionisti esperti, restauratori e cuochi, giardinieri e orologiai, storici dell’arte, staffieri e corazzieri”.

Paola Saluzzi, elegante e curiosa, percorre con passo da bersagliera questo viaggio straordinario, stupendosi e regalando stupore. Si muove tra gli stucchi, i dipinti di fama, gli ori, le porcellane e gli arazzi, gli intarsi, i velluti e gli specchi, le volte affrescate, in un’architettura unica, che nel corso dei secoli ha preso forma sotto le mani dei maestri più grandi. Le telecamere di Tv2000 raccontano la varietà delle piante, lo splendore delle berline presidenziali, firmate da Pininfarina; le carrozze sontuose dei re e dei principini Savoia; le giostre dei cavalli dei corazzieri, con le loro divise, i loro riti (il veterano mostra con orgoglio le sue foto mentre alza la Coppa del Mondo, insieme al Presidente Pertini, nell’82); un laboratorio unico al mondo specializzato nel restauro degli arazzi antichi.

Tante curiosità, tante piccole storie che contribuiscono a raccontare la grande Storia. Come si prepara un menu, per un pranzo di gala? Come mai proprio ai Quirinale i menù vengono per la prima volta scritti dal francese all’italiano? E con chi conversava la regina Margherita? Quali erano i dispetti dell’ultimo Papa inquilino del Colle ai Savoia?

C’è un orologiaio che regola tutti i giorni i 200 orologi d’epoca disseminati nelle sale. Nella cappella affrescata da Guido Reni una volta si lavavano i piatti. E il Torrino è il posto più alto di Roma. Il racconto, libero, fresco, pieno di aneddoti e insieme epico, ma mai pomposo, è incorniciato da riprese spettacolari.