Economia: Coldiretti, “Pil, con +2,9% in agricoltura il maggior aumento”

“Con un balzo del 2,9% del valore aggiunto è l’agricoltura tra tutti i settori a far registrare il maggior incremento congiunturale”. È quanto afferma la Coldiretti sulla base dei “Conti economici trimestrali” diffusi oggi dall’Istat dai quali si “evidenzia anche un aumento su base annua del settore primario dello 0,1%”. “Le difficoltà dei consumi alimentari interni ancora stagnanti – sottolinea Coldiretti – sono state compensate dalle esportazioni con il record storico per il Made in Italy agroalimentare all’estero nel primo trimestre dell’anno”. “Ma sul settore – continua la nota – pesa ora l’incognita degli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia in una primavera anomala con pesanti danni alle coltivazioni, dagli ortaggi alla frutta fino ai cereali e al fieno per l’alimentazione degli animali”. “A preoccupare – conclude Coldiretti – sono anche le distorsioni di filiera e le importazioni selvagge che fanno concorrenza sleale alla produzione nazionale perché non rispettano gli stessi standard sociali, ambientali e di sicurezza alimentare”.