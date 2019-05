Diocesi: Udine, domenica la Festa dei migranti cattolici

“Eucaristia, fonte di comunione tra fratelli di ogni etnia e cultura” è il tema che accompagna la sesta edizione della Festa diocesana dei migranti cattolici che si terrà domenica 2 giugno, a Udine, a partire dalle ore 10.30. Si inizierà alle 10.30 in cattedrale a Udine con la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, e animata dalle comunità immigrate. A seguire, in corteo, con una processione scandita da canti e musica, si raggiungeranno poi i locali della Fondazione Renati in via Tomadini per ascoltare la testimonianza di padre Andrzej Ziombra, testimone oculare del miracolo eucaristico di Legnica (Polonia), avvenuto nel 2013. A conclusione della giornata il pranzo insieme. Un’intera giornata di conoscenza, aperta a tutti, per abbattere pregiudizi e vedere l’altro con occhi diversi.

Sono circa 6mila i cattolici stranieri presenti in diocesi. Otto le comunità più numerose: ghanese, nigeriana, polacca, ivoriana, ucraina, rumena ed etiope. Vestiti a festa nei loro costumi tradizionali e in preghiera, l’uno accanto all’altro, si alterneranno nelle letture, nei canti, nelle invocazioni.