Diocesi: Bologna, domenica l’immagine della Vergine di San Luca torna nel suo santuario

Domenica prossima, festa dell’Ascensione, l’immagine della Vergine di San Luca, che domenica scorsa – come da tradizione – è scesa dal santuario sul colle che sovrasta Bologna, farà ritorno nel suo santuario. La giornata di celebrazioni in onore della patrona della città e dell’arcidiocesi si aprirà con la celebrazione eucaristica che il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, presiederà alle 10.30 in cattedrale. Alle 16.30, sempre in cattedrale, l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, presiederà la celebrazione dei secondi vespri. Alle 17 prenderà quindi il via la processione che riaccompagnerà l’immagine della Madonna venerata dai bolognesi al santuario di S. Luca, sostando prima in piazza Malpighi e poi a Porta Saragozza e al Meloncello per la benedizione. L’arrivo dell’immagine in santuario è previsto per le 20.