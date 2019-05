Siria: Aibi, emergenza umanitaria a Idlib, “popolazione ha bisogno di cibo”

Nuova strage di civili a Idlib nella giornata di ieri, 28 maggio. Altre 18 persone morte e numerosi i feriti intrappolati sotto le macerie a seguito dei bombardamenti su tutta l’area nord-ovest della Siria. I soccorsi sono ancora alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie. Tra le vittime anche donne e bambini. Lo riferisce Aibi, Amici dei Bambini, che nella zona coordina un progetto di sicurezza alimentare in collaborazione con il partner locale Kids Paradise. Il forno che garantisce pane a 30 mila siriani, gestito da Aibi, non ha interrotto la produzione. “La situazione è critica – spiegano dall’Aibi – ma non abbiamo interrotto la produzione del nostro forno, la gente ha bisogno di cibo. Abbiamo già pianificato le distribuzioni di oggi e domani tra le famiglie dei campi sfollati di Abdel Rahman, Al Wadi, Big Hir Jamous, Harim, Salqin e Idlib. Il bisogno è tanto e stiamo cercando fondi per produrre più pane e distribuire ceste alimentari alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro case”. Dall’inizio dell’offensiva governativa contro l’ultima roccaforte dei ribelli, Idlib, lo scorso 27 aprile, sono circa 230 i civili uccisi in un mese. Oltre 700 i feriti, anche molto gravemente, e più di 240 mila gli sfollati solo nelle ultime settimane. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani nelle ultime 48 ore ci sarebbero stati più di 100 raid aerei e ben 93 bombe che hanno colpito tutta l’area di Idlib incluso strutture sanitarie e scuole. Nel nord ovest della Siria, afferma Aibi, “dove sono ammassate circa tre milioni di persone, si sta consumando l’ultima battaglia di una guerra che va avanti da 8 anni: bombe, morti, feriti e migliaia di sfollati, per lo più donne, bambini e anziani che non hanno né cibo, né acqua. E’ questa una delle peggiori crisi umanitarie dall’inizio della guerra, nel 2011, con la più pesante perdita di vite umane. Ci sono 240 mila sfollati che hanno perso tutto e non hanno cibo”. Da qui l’appello di Aibi a sostenere la campagna “Non lasciamoli Soli”.