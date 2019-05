Misericordie: Lucca, dal 7 al 9 giugno il Meeting nazionale “MoveUp. Fratelli in Movimento”

Tre giorni per celebrare i 120 anni della Confederazione nazionale delle Misericordie. Dal 7 al 9 giugno le strade e le piazze di Lucca si vestiranno di Giallociano grazie “MoveUp. Fratelli in Movimento” il Meeting nazionale delle Misericordie. Parteciperanno volontari provenienti da ogni parte d’Italia che potranno partecipare a momenti istituzionali di formazione ed intrattenimento.

Il Meeting prenderà il via venerdì mattina alle 9 in arcivescovado con il “Convegno nazionale dei correttori” che vedrà anche la presenza del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, del vescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, e di padre Bernardo Maria Gianni, abate di San Miniato al Monte.

La cerimonia di apertura ufficiale del Meeting è prevista alle 15 con la proiezione del video documento sulla storia delle Confraternite, successivamente interverranno il presidente della Confederazione, Roberto Trucchi, e il card. Bassetti. Al termine di una serie di interventi alle 17,45 si terrà la parata delle Misericordie per le vie della città, alla quale parteciperanno centinaia di fratelli e sorelle provenienti da ogni parte d’Italia con bandiere e gonfaloni, a capo di tutto gli organi confederali che indosseranno la veste storica.

Sabato 8 giugno all’auditorium di San Romano ci sarà l’assemblea in sessione straordinaria che sarà aperta con il ricordo di Cesare Sardi, il primo presidente della Confederazione. Durante la mattinata sarà anche conferita la Croce al merito della Misericordia al corpo della Gendarmeria Vaticana. Sarà anche approvato il nuovo statuto della Confederazione che si allineerà alle linee guida della Riforma del Terso Settore. Nel pomeriggio sarà, poi, presentato per l’approvazione il bilancio di esercizio 2018.

Sempre sabato ci saranno anche 12 workshop su sanità e soccorso, salute dei cittadini ed accesso alle cure, sociale, servizio civile, anziani e invecchiamento attivo, formazione e cultura, protezione civile, emergenza e disabilità e comunicazione. La giornata si concluderà con uno spettacolo.

La chiusura del Meeting è fissata per domenica 9 giugno alle 9,15 all’interno del duomo di Lucca. Dopo il ricordo di Maria Pia Bertolucci, scomparsa prematuramente lo scorso mese di febbraio. sarà presentata la “Carta dei Valori” delle Misericordie, poi sarà ripercorsa l’esperienza dei fratelli e delle sorelle che hanno partecipato alla Gmg di Panama e dei giovani volontari. A conclusione la Santa Messa. Il programma completo è scaricabile sul sito.